сегодня в 05:29

Более тысячи домов Иркутской области остались без света из-за аварии

В городе Усолье-Сибирское Иркутской области более 1,1 тыс. частных жилых домов остались без света из-за произошедшей аварии на подстанции, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС региона.

Отмечается, что отключение электроснабжения произошло в результате короткого замыкания на подстанции.

«Под отключение попали 1150 частных жилых домов, в которых проживают 2650 человек, в том числе 376 детей», — говорится в сообщении.

Сейчас проводятся работы по восстановлению энергоснабжения.

