Более 800 тыс руб штрафа: посетитель заплатит за повреждение трона в Эрмитаже

В Эрмитаже 59-летний посетитель по имени Александр повредил 200-летнее кресло, когда решил устроить на нем фотосессию. Предварительно установлено, что из-за инцидента сидение деформировалось, а бархат порвался, сообщает «Mash на Мойке» .

Сотрудница музея сделала мужчине замечание, когда заметила, что тот собирается сделать, но он проигнорировал ее слова. Более того, нарушитель еще и встал на подножную скамейку.

Обеспокоенная сохранностью трона, принадлежавшего когда-то гроссмейстеру ордена Святого Иоанна Иерусалимского, смотрительница вызвала охрану. Сотрудники Росгвардии задержали любителя селфи.

Теперь поврежденный экспонат отправят на детальное обследование, чтобы специалисты установили точный размер ущерба. Предварительная стоимость восстановительных работ составляет 825 тысяч рублей. Именно эту сумму, а также государственную пошлину в 21 тысячу рублей придется выплатить Александру.

