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Более 70 боеприпасов обезвредили пиротехники МЧС России в Курской области

Сотрудники сводного отряда МЧС России продолжают уничтожать взрывоопасные предметы в Курской области. Так, пиротехники разминировали свыше 70 боеприпасов, сообщает пресс-служба ведомства .

За сутки специалистам удается провести обследование порядка 2 га территории.

Так, в пятницу на территории энергетического предприятия пиротехники обезвредили ракету. По предварительным данным, она была произведена в США.

Ранее в чрезвычайном ведомстве рассказали, что в Курскую область было доставлено порядка 800 тонн гуманитарной помощи. Груз для пострадавших жителей везут со всей России.