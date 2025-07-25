Более 50 мигрантов незаконно выращивали огурцы в Жуковском

Полицейские выявили в Жуковском 56 мигрантов, которые незаконно выращивали огурцы в тепличном комплексе. На них составили административные протоколы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Подмосковью .

Тепличный комплекс по выращиванию огурцов, где проводилась проверка, расположен на сельскохозяйственных землях. Полицейские выяснили, что там незаконно работали и проживали иностранцы.

Всего были задержаны 56 мигрантов. На них составили протоколы за незаконное осуществление трудовой деятельности в РФ. Также вскрылось, что 46 из них находились на территории страны с нарушением режима пребывания. Их привлекли к административной ответственности.

Каждый правонарушитель должен будет выплатить штраф в размере 5 тыс. рублей. Было принято решение, что одного мигранта выдворят из страны.

Также правоохранители задержали 38-летнюю жительницу г. Раменское. Она организовала незаконное проживание мигрантов в нежилых постройках агрокомплекса. На нее возбудили уголовное дело по факту организации незаконной миграции.

Ранее мигрант-нелегал избил подростков в Дмитрове. Он также похитил у них телефон и деньги.