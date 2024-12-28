Более 4,5 млн рублей отдала мошенникам 65-летняя жительница Твери за 5 дней

Свыше 4,5 млн рублей передала мошенникам 65-летняя жительница Твери за 5 дней. Женщина продала квартиру и взяла несколько кредитов, сообщает пресс-служба УМВД России по Тверской области.

Неизвестные связались с женщиной с помощью мессенджеры и заявили, что аккаунт пенсионерки на «Госуслугах» взломан. Из-за доступа к личным данным на тверичанку могут взять кредиты, а деньги направить на финансирование иностранных преступников.

Для «решения проблемы» женщине предложили немедленно оформить «встречный кредит», а деньги перевести на якобы безопасный счет. Доверчивая россиянка оформила кредиты в трех банках и 4 кредитные карты еще в четырех кредитных организациях. Так, женщина перевела мошенникам более 975 тыс. рублей.

Затем злоумышленники убедили женщину продать квартиру за 3,5 млн рублей, которые также были отправлены на счет преступников, которые после получения денег перестали выходить на связи.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

Ранее безработный россиянин дважды обманул украинских телефонных мошенников и закупился алкоголем. Мошенники перевели хитрому мужчине 70 тыс. рублей.