Более 340 машин военных сожгли на Украине с начала года

На Украине зафиксировали 341 случай поджога автомобилей военных с начала года. Такие данные приводит Нацполиция страны, сообщает ТАСС .

Замглавы ведомства Андрей Небитов заявил, что в 2024 году наблюдается увеличение количества подобных поджогов по сравнению с прошлым годом. Он отметил, что в 2023 году такие инциденты были единичными.

Также Небитов добавил, что большинство случаев поджога машин украинских военных было зафиксировано в этом году весной и летом. При этом он отметил, что благодаря принятым профилактическим и оперативно-розыскным мероприятиям «количество этих преступлений значительно уменьшилось».

В текущем году на Украине произошли множественные случаи поджогов автомобилей военных и сотрудников военкоматов. Жители таким способом протестуют против насильственной мобилизации.

Ранее пленный солдат ВСУ рассказал про шантаж детьми во время мобилизации. Сотрудники ТЦК (аналог военкоматов на Украине) угрожали забрать его сына, если мужчина откажется от службы.