Более 30 украинских дронов уничтожили в двух регионах РФ за ночь

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32 украинских дрона уничтожили в двух регионах РФ за ночь

Минувшей ночью в Курской и Ярославской областях были ликвидированы 32 беспилотника ВСУ самолетного типа, сообщает пресс-служба Минобороны.

Их перехватили дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО). 26 дронов сбили над Курской областью, еще шесть — над Ярославской областью.

Таким образом, российские военные пресекли попытки украинской армии совершить террористические атаки в стране.

Ранее врио губернатора Курской области Алексей Смирнов заявил, что часть региона осталась без электричества из-за падения обломков беспилотника на трансформационную подстанцию. Специалисты начали проводить аварийные работы.