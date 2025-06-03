Более 20 тысяч человек эвакуируют в Германии из-за бомб времен Второй мировой

сегодня в 16:55

В Германии свыше 20 000 жителей Кельна будут вынуждены временно покинуть свои дома из-за обнаружения трех неразорвавшихся бомб, оставшихся со времен Второй мировой войны, сообщает Общественная Служба Новостей .

По информации городских властей, предстоящая эвакуация является одной из самых масштабных за последнее время.

В ходе работ по исследованию грунта в районе Дойц в 2 июня были обнаружены три американские бомбы, датируемые периодом Второй мировой войны.

Планируется, что 4 июня состоится эвакуация населения, после чего эксперты приступят к процессу обезвреживания опасных находок.

«В среду мы эвакуируем 20,5 тысячи жителей, работников и проживающих в гостиницах в Альтштадте и Дойце», — отмечается в сообщении.