Более 20 тысяч человек эвакуируют в Германии из-за бомб времен Второй мировой
Фото - © Место обнаружения американских бомб, скриншот с сайта администрации Кёльна
В Германии свыше 20 000 жителей Кельна будут вынуждены временно покинуть свои дома из-за обнаружения трех неразорвавшихся бомб, оставшихся со времен Второй мировой войны, сообщает Общественная Служба Новостей.
По информации городских властей, предстоящая эвакуация является одной из самых масштабных за последнее время.
В ходе работ по исследованию грунта в районе Дойц в 2 июня были обнаружены три американские бомбы, датируемые периодом Второй мировой войны.
Планируется, что 4 июня состоится эвакуация населения, после чего эксперты приступят к процессу обезвреживания опасных находок.
«В среду мы эвакуируем 20,5 тысячи жителей, работников и проживающих в гостиницах в Альтштадте и Дойце», — отмечается в сообщении.