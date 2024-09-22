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Более 130 тыс человек эвакуируют в Японии из-за наводнения

Семь населенных пунктов эвакуируют в Японии из-за ливней и наводнения. В результате своих домов на время лишатся 131,4 тыс. человек, сообщает kp.ru .

Власти Японии эвакуируют жителей семи населенных пунктов, расположенных на западе острова Хонсю. Речь идет как о городах, так и поселках.

Отмечается, что дождь стал причиной разлива рек и схода оползней. Стихия также повлияла на то, что многие люди остались без света и мобильной связи.

Власти Японии сообщили о наличии жертв в результате стихийного бедствия. Так, один человек погиб, еще шесть считаются без вести пропавшими.

Японию охватило мощнейшее наводнение. Наиболее сильно пострадала префектура Исикава. Там из-за дождей из берегов вышли 12 рек.

Ранее у берегов Японии зафиксировали землетрясение магнитудой 5,7. Пострадавших и разрушений не было.