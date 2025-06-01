Богомаз: в Выгоничском районе Брянской области произошло обрушение моста

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Губернатор Брянской области подтвердил обрушение моста в регионе. В Telegram-канале он отметил, что в результате ЧП есть пострадавшие.

Из-за обрушения моста произошло ДТП с участием автомобилей и поезда в районе участка трассы А-240.

На месте работают все экстренные службы, представители органов власти, отметил он.

В Брянской области, по предварительной информации, подорвали мост, под которым в этот момент проезжал пассажирский поезд, следовавший по маршруту «Москва — Климово».