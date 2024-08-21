Богомаз: в Брянскую область пытались проникнуть украинские разведчики

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил в своем Telegram-канале , что вечером 21 августа на территорию региона пытались проникнуть украинская диверсионно-разведывательная группа, но ничего не вышло.

Российские военнослужащие слаженными и профессиональными действиями смогли пресечь попытку врага проникнуть в Брянскую область.

«В ходе боя попытка прорыва предотвращена силами ПУ ФСБ России по Брянской области и подразделениями Вооруженных сил РФ», — сообщил Богомаз.

В настоящее время ситуация на месте столкновения ВС РФ и ВСУ стабилизировалась и находится на контроле оперативного штаба Брянской области. Военнослужащие продолжают защищать близких и родину в приграничной территории.