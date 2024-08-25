Боевики убили до 200 мирных жителей в Буркина-Фасо

Коммуна Барсалаго в Буркина-Фасо подверглась нападению боевиков, в результате чего до 200 человек погибли, еще 140 получили травмы различной степени тяжести, пишет «Царьград» со ссылкой на радиостанцию RFI.

Известно, что нападение боевиков на коммуну произошло 24 августа. Точное число пострадавших еще устанавливается.

«Среди жертв есть мирные жители, солдаты и „добровольцы за защиту Отечества“ (ополченцы — ред.). Также несколько военных пропали без вести. Число жертв очень велико: по данным нескольких источников в органах безопасности, в ходе этой атаки погибли от 100 до 200 человек», — говорится в сообщении СМИ.

Боевики в ходе нападения завладели мобильным госпиталем для военных, а также оружием. Местные жители пытались обезопасить себя траншеями от террористов, но не вышло. Боевики застали их врасплох во время обустройства траншей. Все обстоятельства случившегося сейчас выясняются.