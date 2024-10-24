Офпред УВД военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Михаил Шешкин заявил, что украинские военные в местном селе Пыльное продавали медикаменты и психотропы, которые им присылали волонтеры в качестве гумпомощи. Ранее местные власти со слов эвакуированного жителя Пыльного заявляли, что бойцы ВСУ под воздействием наркотиков расстреляли его сына и супругу, сообщает РИА Новости .

Пожилой селянин добавлял, что боевики убили членов его семьи, когда уходили из харьковского села. Шешкин также отметил, что в конце апреля украинские солдаты обосновались в доме этого мужчины и сделали там склад с провизией и лекарствами, которые им прислал благотворительный фонд «Харьковщина в сердце».

«В заявлении потерпевшего было указано, что лица, ответственные за складское помещение, осуществляли продажу медикаментов-стимуляторов и психотропных препаратов другим военнослужащим, а также употребляли их сами», — сказал официальный представитель местного УВД.

Шешкин со слов селян добавил, что после наркоупотребления боевики находились в помутненном рассудке. У них начинались галлюцинации и появлялась необходимость физической активности.