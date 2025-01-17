Боец поп-ММА Тарасов лишился глаза из-за подруги

Знакомая случайно ударила бойца поп-ММА Корнея Тарасова на вечеринке у него дома. В результате блогер остался без глаза, сообщает Mash .

Инцидент произошел накануне. Тарасов устроил вечеринку, куда пригласил своих знакомых. Во время веселья блогер вступил в спор с подругой. Та в порыве случайно ударила его по лицу, чего сам мужчина не ожидал.

Тарасова отвезли в травмпункт. По словам бойца, ему около пяти часов пытались восстановить зрение. К несчастью, спасти глаз не удалось. Сейчас медики борются, чтобы сохранить глазное яблоко.

Сам Тарасов рассказал, что «поплакал» ночью, но не устал унывать. С потерей глаза он смирился. При этом мужчина отметил, что лучше лишился бы кисти руки, чем зрения. Он также добавил, что писать заявление на ударившую его девушку не будет.

Ранее в Подольске 4-летняя девочка чуть не лишилась глаза в детсаду. Малышку случайно ткнули остро заточенным карандашом в орган зрения.