Bloomberg связал мощный пожар в Калифорнии с оборванным электропроводом

Американские СМИ распространили информацию, что крупные лесные пожары в Калифорнии, где уже погибли 16 человек, могли начаться из-за оборванного провала на линии Eagle Rock Sylmar 220 кВ, сообщает РИА Новости со ссылкой на Bloomberg.

Версия с оборванным проводом появилась после комментария коммунальной компании Edison International, которая заявила, что обнаружила поломку в коммуникациях.

«На опоре, связанной с линией Eagle Rock Sylmar 220 кВ, был обнаружен упавший провод», — говорится в публикации.

При этом специалисты коммунальной службы не могут однозначно сказать, когда на самом деле оборвался провод: до начала пожара или во время пожара.

Мощные лесные пожары в Калифорнии начались 7 января 2025 года. По данным сервиса наблюдения за погодой AccuWeather, на данный момент ущерб оценивается в почти 150 млрд долларов. В результате пожаров элитного жилья лишились в том числе голливудские звезды, в числе которых актеры Бен Аффлек и Мел Гибсон.

Ранее СМИ распространили информацию, что над лесными пожарами в Лос-Анджелесе заметили странные светящиеся объекты. Пользователи Сети гадают, что это может быть: вражеские дроны, естественное природное явление или НЛО.