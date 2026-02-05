Блогера из Москвы арестовали за букет с надписью АУЕ*

23-летняя блогер из Москвы Олеся Рожкова арестована за демонстрацию символики АУЕ* в соцсетях. 5 февраля девушку признали виновной по делу о пропаганде экстремистской символики, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.

Рожкова разместила на своей странице «ВКонтакте» и в Telegram-канале, где более 146 тысяч подписчиков, символику движения АУЕ*, а именно букет с соответствующей надписью. Из-за этого она стала фигуранткой административного дела о пропаганде экстремистской символики.

5 февраля Таганский районный суд Москвы признал девушку виновной. Ей назначили административный арест сроком на 10 суток.

По информации Telegram-канала «Осторожно, новости», фото с запрещенной символикой девушка не удалила. На кадре она запечатлена с букетом цветов с надписью АУЕ* на фоне машины с такими же номерами.

* Организация признана экстремистской и запрещена на территории России.

