Близких экс-главы Киргизии Атамбаева выгоняют из конфискованного дома в Кой-Таше

Членов семьи бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева принудительно выселяют из дома в населенном пункте Кой-Таш. Имущество передали в госсобственность, сообщает « Интерфакс ».

Дочь Атамбаева Алия Шагиева рассказала, что к дому пришли несколько десятков человек. Одни из них были одеты, как милицейские. Другие носили «гражданку». С использованием силы правоохранители открыли дверь.

Документы силовики не показывали. Они сломали двери, побили окна и начали выносить мебель.

В Госагентстве по управлению госимуществом Киргизии рассказали, что, в соответствии с решением суда, участок в Кой-Таше, где построен дом экс-главы государства, вернули в государственную собственность. Вместо него собираются возвести дом престарелых и детский сад.

3 июня суд в Бишкеке заочно приговорил Атамбаева к 11 годам и шести месяцам тюрьмы. Также государственный орган власти постановил конфисковать у него имущество.

Также к семи годам и восьми месяцам тюрьмы приговорили экс-главу администрации президента Киргизии Фарида Ниязова, бывшего депутата парламента Равшана Жээнбекова. Их взяли под стражу в суде.

Атамбаев был президентом Киргизии с 2011 по 2017 годы. Его лишили неприкосновенности в июне 2019 года. Затем политика задержали и открыли ряд уголовных дел.

23 июня 2020 года Атамбаева приговорили к 11 годам и двум месяца тюрьмы с конфискацией имущества из-за того, что тот, предположительно, незаконно освободил в 2013 году из тюрьмы криминального авторитета Азиза Батукаева. Также политика признали виновным по статьям «Злоупотребление должностным положением» и «Коррупция» УК Киргизии.

В феврале 2023 года Атамбаеву разрешили уехать из страны за границу для лечения. Вечером 14 февраля его освободили из тюрьмы, после чего на следующий день он покинул государство.