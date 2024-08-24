Благодаря украинскому снайперу ВС РФ уничтожили «Искандером» целое подразделение

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РИА Новости: ВС РФ уничтожили офицеров подразделения ВСУ из-за их же снайпера

Украинский снайпер сдал местонахождение своего подразделения российским войскам на Авдеевском направлении. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на постановление Шевченковского районного суда Киева.

Снайпер группы спецназначения ВСУ отправил российским военным координаты расположения его бригады через Telegram. Затем по боевикам нанесли ракетный удар «Искандером-М».

Украинский солдат, как считает обвинение, передал координаты российской стороне 19 ноября 2023 года. Из-за действий снайпера ВС РФ удалось уничтожить ракетой не только рядовой, но и офицерский состав подразделения.

Ранее в Сети появилось видео уничтожения РСЗО M270 MLRS ВСУ. Российские войска вывели установку из строя с помощью ракеты «Искандер».