Бизнес-центр «Эрмитаж» в центре Москвы эвакуировали из-за опасного предмета
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Посетителей и сотрудников бизнес-центра «Эрмитаж» на Краснопролетарской улице в столице эвакуировали, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».
Людей попросили покинуть здание из-за подозрительного предмета, найденного в бизнес-центре.
Специалисты оцепили «Эрмитаж». На месте работают саперы.
Ранее около 150 человек эвакуировали из здания МФЦ на юго-западе Москвы из-за загоревшегося мужчины. У пострадавшего диагностировали ожоги головы и шеи, позже он скончался.