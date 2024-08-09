Бизнес-центр «Эрмитаж» в центре Москвы эвакуировали из-за опасного предмета

Посетителей и сотрудников бизнес-центра «Эрмитаж» на Краснопролетарской улице в столице эвакуировали, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Людей попросили покинуть здание из-за подозрительного предмета, найденного в бизнес-центре.

Специалисты оцепили «Эрмитаж». На месте работают саперы.

Ранее около 150 человек эвакуировали из здания МФЦ на юго-западе Москвы из-за загоревшегося мужчины. У пострадавшего диагностировали ожоги головы и шеи, позже он скончался.