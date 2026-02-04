Били и морили голодом: как обращались с попавшей в рабство россиянкой в Мьянме

Россиянку морили голодом и не давали мыться в рабстве в Мьянме

Россиянку Мадину Д., которую освободили из рабства в мошенническом кол-центре в Мьянме, там били. Кормили ее только заветренным рисом и водой, сообщает РЕН ТВ .

После того, как девушка оказалась у мошенников, ей запретили принимать душ. Через некоторое время рабыне все же разрешили помыться, однако сделать это россиянка могла только в холодной воде.

Вместе с Мадиной в мошенническом кол-центре находились уроженцы Пакистана, Индии, Китая. Некоторых из них убили.

Источник рассказал, что у россиянки и членов ее семьи были долги и кредиты. Она искала разные способы заработать средства, поэтому и отправилась к мошенникам.

21-летняя Мадина пробыла в Мьянме 3 месяца. Утром девушка отправилась из тайского Бангкока в Россию.

До этого сообщалось, что в Мьянме исчезли трое россиян. Их заставляли работать в мошеннических кол-центрах. Девушку получилось спасти благодаря совместной работе правоохранителей Таиланда и Мьянмы.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.