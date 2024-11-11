Bild: в Германии украинского дальнобойщика убили коллеги во время спора о конфликте

Дальнобойщика из Украины убили иностранные коллеги в Германии из-за спора о российско-украинском конфликте, по делу арестованы три человека, сообщает газета Bild .

Инцидент произошел в субботу вечером, 9 ноября на юге ФРГ. Четверо водителей из разных стран распивали спиртные напитки на парковке грузовиков возле деревни Оберрот. Мужчины громко смеялись, а также обсуждали Украину, Россию и конфликт между странами.

В какой-то момент между водителями случилась ссора, переросшая в драку. В ходе нее оказался убит 34-летний украинец.

Правоохранители арестовали троих водителей — им 35, 41 и 45 лет. Один из них является гражданином Узбекистана. Местная полиция сейчас выясняет, кто именно из них убил украинского водителя.