Билась в судорогах: россиянка еле выжила после купания в чане с грейпрутом

В банном комплексе под Екатеринбургом девушке стало плохо после купания в уличном чане с грейпфрутом, ее доставили в больницу, сообщает SHOT .

Компания девушек отдыхала в банном комплексе. Они искупались в уличном чане с грейпфрутом на морозе, а после этого зашли в дом. Неожиданно одной из подруг стало плохо. У девушки потемнело в глазах, а затем она потеряла сознание.

Ей немедленно вызвали скорую помощь. Пострадавшая посинела и затряслась, также начались судороги. Когда приехали медики, то они забрали пациентку и доставили ее в больницу для прохождения обследования. Пострадавшей сделали КТ головного мозга, взяли кровь и отпустили домой, также она должна сходить на консультацию к неврологу и эпилептологу.

Как пояснили врачи, купание в чане зимой может быть опасно из-за резкого перепада температур. После выхода из горячей воды сосуды не успевают сузиться, это может привести к быстрым колебаниям давления и серьезной нагрузке на сердце. У людей с проблемами сердечно-сосудистой системы может произойти инфаркт. Риск есть и у здоровых людей при сочетании неблагоприятных факторов, среди которых усталость, обезвоживание и алкоголь.

