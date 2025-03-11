Бил ножом по шее: напавший на учеников в Нижнем Новгороде школьник сбежал

Подросток, который напал с ножом на одноклассников в Нижнем Новгороде, скрылся

Подросток, который с ножом напал на своих одноклассников в одной из школ Нижнего Новгорода, сбежал после совершения преступления. Правоохранительные органы ведут поиски нападавшего школьника, сообщает Baza .

Нападение произошло во вторник днем на уроке русского языка. В самый разгар занятия 14-летний Максим извлек из своего рюкзака кухонный нож и нанёс им удары в область шеи двум своим одноклассникам — Косте и Артему. После этого Максим скрылся в неизвестном направлении.

Пострадавших экстренно госпитализировали в городскую больницу. В настоящее время жизни и здоровью несовершеннолетних ничего не угрожает.

Предварительной причиной нападения стал буллинг в школе. По словам учеников, Максим является тихоней, с которым не общались одноклассники. На уроке одноклассники что-то сказали Максиму, после чего он достал нож и ударил в шею одного из обидчиков. Затем восьмиклассник порезал второго подростка и убежал.