Беспилотник ВСУ сбросил заряд на дорогу, идущую вдоль энергоблоков ЗАЭС

Утром в субботу украинский дрон сбросил заряд на дорогу, идущую вдоль энергоблоков Запорожской АЭС, сообщается в официальном Telegram-канале станции

Инцидент произошел в 7 часов утра.

По дороге, которую атаковали, постоянно передвигается персонал ЗАЭС.

В результате нападения беспилотников пострадавших нет. При этом со стороны ВСУ в очередной раз создана прямая угроза безопасности на объекте и для людей.

Инспекторы МАГАТЭ, которые присутствуют на ЗАЭС, были проинформированы о данном случае и посетили место падения снаряда.