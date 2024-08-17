Беспилотник ВСУ сбросил заряд на дорогу, идущую вдоль энергоблоков ЗАЭС
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Утром в субботу украинский дрон сбросил заряд на дорогу, идущую вдоль энергоблоков Запорожской АЭС, сообщается в официальном Telegram-канале станции
Инцидент произошел в 7 часов утра.
По дороге, которую атаковали, постоянно передвигается персонал ЗАЭС.
В результате нападения беспилотников пострадавших нет. При этом со стороны ВСУ в очередной раз создана прямая угроза безопасности на объекте и для людей.
Инспекторы МАГАТЭ, которые присутствуют на ЗАЭС, были проинформированы о данном случае и посетили место падения снаряда.