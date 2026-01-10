сегодня в 22:26

Беспилотник врезался в жилую многоэтажку в Воронеже

Беспилотник врезался в жилую многоэтажку в Воронеже. Взрывной волной повреждены минимум пять квартир, сообщает SHOT .

По словам местных жителей, раздались более 30 взрывов над городом. По предварительной информации, город был атакован дронами типа «Лютый».

При этом один из дронов врезался в верхние этажи многоэтажного здания в северной части левого берега. Кроме того, в одном из районов беспилотник упал на частный дом.

Пока официальной информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

Ранее дежурные средства ПВО в субботу вечером обнаружили и уничтожили 10 украинских беспилотников самолетного типа в небе над шестью российскими регионами.

