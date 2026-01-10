Беспилотник врезался в жилую многоэтажку в Воронеже
Беспилотник врезался в жилую многоэтажку в Воронеже. Взрывной волной повреждены минимум пять квартир, сообщает SHOT.
По словам местных жителей, раздались более 30 взрывов над городом. По предварительной информации, город был атакован дронами типа «Лютый».
При этом один из дронов врезался в верхние этажи многоэтажного здания в северной части левого берега. Кроме того, в одном из районов беспилотник упал на частный дом.
Пока официальной информации о пострадавших и разрушениях не поступало.
Ранее дежурные средства ПВО в субботу вечером обнаружили и уничтожили 10 украинских беспилотников самолетного типа в небе над шестью российскими регионами.
