Беспилотник повредил многоэтажный дом в Новороссийске

В Новороссийске беспилотник повредил многоэтажный дом. В результате атаки БПЛА никто не пострадал, сообщил оперштаб Краснодарского края.

Предварительно, пострадала одна угловая квартира на верхнем этаже 16-этажного дома.

Кроме того, осколками посекло припаркованные рядом с домом машины. На место происшествия прибыли оперативные и специальные службы.

Ранее средства противовоздушной обороны вечером 24 ноября сбили 31 украинский беспилотник над российскими регионами.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.