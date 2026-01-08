Беспилотник атаковал очередной нефтяной танкер около Турции

сегодня в 14:44

В 50 км от Кастамону у берегов Турции БПЛА атаковал нефтяной танкер «Эльбус», сообщает Baza .

По информации турецкого издания Ortadoğu Gazetesi, «Эльбус» шел в море под флагом Палау.

Предварительно, в результате взрыва из-за атаки дрона повреждена верхняя часть танкера. Экипаж в инциденте не пострадал.

После атаки судно начали буксировать в порт Инеболу.

До этого атака беспилотника на танкер РФ с подсолнечным маслом около берегов Турции произошла 2 декабря. Были ранены два члена экипажа.

