Беспечность УК: жители поселка Таежный уже почти неделю дышат нечистотами

Жительница поселка Таежный обратилась к КомсаNews с тревожной историей о проблемах, с которыми столкнулись жильцы многоквартирного дома № 7 по улице Охотская. По ее словам, начиная с 3 февраля, подвал здания начало заливать канализационными стоками.

Женщина рассказала, что цокольный этаж теперь полностью забит нечистотами, в подъезде стоит едкий туман, а на первых этажах в квартирах дышать стало практически невозможно. Из-за постоянной влажности начали разрушаться ступени лестничных пролетов, а балконы и окна первых этажей покрываются инеем.

Жильцы ежедневно обращаются к диспетчеру управляющей компании. Тем не менее, по словам женщины, никакой реакции от нее до сих пор не последовало.

«Диспетчеры не желают представляться, не называют фамилии, заявки принимают с явной неохотой. Иногда номер заявки все-таки присваивают, но когда на смену выходит другой диспетчер и мы пытаемся узнать, на каком этапе ее выполнение, оказывается, что заявки с таким номером… не существует», — поделилась местная жительница.

Таким образом, люди фактически лишены возможности контролировать процесс устранения аварийной ситуации. По словам женщины, возникает ощущение полного пренебрежения со стороны обслуживающей организации к состоянию дома и здоровью его жителей.

Она считает, что самое страшное в этой ситуации — это то, что в конечном итоге собственники опускают руки. Столкнувшись с таким отношением, люди перестают вкладывать силы и нервы, теряя веру в то, что кто-то несет ответственность за содержание дома.

Женщина отметила, что в понедельник, 9 февраля, спустя почти неделю издевательств над жильцами, в доме наконец появились слесари. Аварийную ситуацию устранили, и специалисты уехали. Однако подвал по-прежнему остается затопленным канализационными стоками.

