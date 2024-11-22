Беседка-курилка насмерть раздавила девушку в Подмосковье во время урагана

Во время сильного порыва ветра металлический павильон, который работники использовали как место для курения, упал на девушку 2002 года рождения. ЧП произошло на территории промпарка «Гривно» в горокруге Подольск, сообщает пресс-служба подмосковной прокуратуры.

Пострадавшая скончалась на месте от полученных травм.

Как уточняет Mash, погибла 22-летняя сотрудница Ozon из Башкирии.

По факту трагедии Подольская горпрокуратура начала проверку. Специалисты установят все обстоятельства и причины ЧП, а еще дадут оценку исполнению требований законодательства РФ и действиям должностных лиц, которые ответственны за содержание территории.

СК по данному факту возбудил уголовное дело по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Следователь провел осмотр места трагедии. По делу была назначена медицинская судебная экспертиза.