Беременная в Нижнем Новгороде избила фельдшера скорой помощи по пути в роддом

Беременная пациентка напала на фельдшера скорой помощи по пути в роддом Нижнего Новгорода. Медработница получила ушибы и была госпитализирована, сообщает pravda-nn.ru .

В Сормовском районе Нижнего Новгорода 8 июля беременная напала на фельдшера скорой медицинской помощи. По данным региональной Гострудинспекции, инцидент произошел во время транспортировки пациентки в роддом.

Главный редактор «Стационар-пресс» Алексей Никонов сообщил, что 37-летняя сотрудница ГБУЗ НО ССМПНН получила удары по лицу и голове. В роддоме женщина продолжила агрессивное поведение, пыталась драться и курить.

Медики вызвали полицию, а пострадавшую доставили в больницу, где ей диагностировали ушибы. Ожидается медицинское заключение о степени тяжести травм. Гострудинспекция проводит проверку обстоятельств происшествия.

С января по июнь в Нижегородской области зафиксировали 11 нападений на медицинских работников. В связи с ростом подобных случаев в Госдуму внесли законопроект об ужесточении ответственности за нападения на медиков.