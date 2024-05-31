Белоусов: ВС РФ отразили атаку 10 ракетами ATACMS на Крымский мост

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Министр обороны РФ Андрей Белоусов рассказал, что массированная атака на Крымский мост 10 оперативно-тактическими ракетами ATACMS была отражена российскими военными 29 мая. Об этом сообщает РИА Новости .

Он уточнил, что подлетное время ракет составляло около 2 минут.

«Все ракеты были сбиты. В результате удалось спасти сотни жизней», — добавил Белоусов.

Как отметил глава Минобороны, российские войска продолжают освобождать новые регионы от неонацистов. Также военные будет действовать решительно и соразмерно угрозам безопасности страны и ее жителей.