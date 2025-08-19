Белорусские власти проверят данные о принудительном труде своих граждан в РФ

В СМИ распространилась информация, что под Воронежем якобы нашли ферму «с сотней белорусских рабов». Власти Белоруссии проверят эти сведения, сообщает РИА Новости .

По данным Telegram-каналов, белорусам якобы обещали зарплату до 2 тыс. рублей в день и жилье, а затем их запирали и принуждали к рабскому труду. Работников якобы били за побеги и плохую работу.

В ГСУ СК России по региону заявили, что проводят проверку данной информации. Посольство Белоруссии в России также подключилось к ней.

Так, белорусские дипломаты установили телефонные номера белорусов, фигурирующих в качестве потерпевшего в деле о рабском труде. До одного из них удалось дозвониться.

Информация для проверки передана в управление по гражданству и миграции УВД Брестского облисполкома. Сотрудники правоохранительных органов Белоруссии и России работают над этим дело вместе.

