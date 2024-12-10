Белоруссия запретила фальшивую гречку из России

В Белоруссию запретили ввозить российскую гречневую крупу высшего сорта, произведенную в Барнауле. Продукт не соответствует требованиям технических регламентов Таможенного союза, а на упаковке гречки заявлена недостоверная информация о товаре, утверждается на сайте республиканского Госстандарта .

Барнаульскую гречку внесли в «реестр опасной продукции». Ее запрещено реализовать, ввозить и пускать в обращение на территории Белоруссии. В отношении продукта также введена мера о прекращении действия документов об оценке соответствия.

«Наименование, задекларированное изготовителем в маркировке потребительской упаковки, недостоверно характеризует пищевой продукт и не позволяет идентифицировать его по наименованию», — утверждается на сайте.

Заявлено также, что во время испытаний гречки она показатель «развариваемость быстроразваривающихся ядрицы и продела» составил 29 минут, тогда как норма не должна превышать 25 минут. В связи с этим эксперты сделали вывод, что гречневой крупе «придали внешний вид и отдельные свойства, но при этом она не может быть идентифицирована как продукция, за которую выдается».