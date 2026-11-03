Белорус зарезал земляка во время застолья в хостеле в Москве
В Москве задержали белоруса, который убил своего земляка. Мужчины распивали спиртное в хостеле и поссорились, сообщает «МК: срочные новости».
Граждане Белоруссии приехали в российскую столицу в сентябре на заработки. Они устроились разнорабочими в строительную компанию. Жили белорусы в хостеле на 15-й Парковой улице.
В понедельник вечером они вернулись в хостел после работы и устроили посиделки с коллегами. Мужчины распивали алкоголь. Двое белорусов уже были «в кондиции», когда между ними вспыхнул конфликт.
Один из них в ходе ссоры схватил нож и зарезал 29-летнего земляка. Его задержали на месте.
.На родине у погибшего осталась жена и несовершеннолетний ребенок.
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