Белорус зарезал земляка во время застолья в хостеле в Москве

В Москве задержали белоруса, который убил своего земляка. Мужчины распивали спиртное в хостеле и поссорились, сообщает «МК: срочные новости» .

Граждане Белоруссии приехали в российскую столицу в сентябре на заработки. Они устроились разнорабочими в строительную компанию. Жили белорусы в хостеле на 15-й Парковой улице.

В понедельник вечером они вернулись в хостел после работы и устроили посиделки с коллегами. Мужчины распивали алкоголь. Двое белорусов уже были «в кондиции», когда между ними вспыхнул конфликт.

Один из них в ходе ссоры схватил нож и зарезал 29-летнего земляка. Его задержали на месте.

.На родине у погибшего осталась жена и несовершеннолетний ребенок.

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