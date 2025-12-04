Бегал по дворам и кричал: неадекват в одних трусах проник в школу в Ижевске

Неадекватный мужчина в одних трусах проник в здание общеобразовательной школы в Ижевске. В результате происшествия пострадавших нет, злоумышленник задержан, сообщает IZHLIFE.ru .

Инцидент произошел в четверг в жилом районе Малиновая гора. На опубликованных кадрах видно, как мужчина в нижнем белье бегает по дворам жилых домов.

По словам очевидцев, неадекват бегал по району и кричал, а затем проник на территорию школы № 60 на Тверской улице.

«Сегодня во дворе мужчина бегал, стучал в окна первых этажей. Потом через забор скакнул на территорию школы № 60. Там через хозблок забежал в кухню, кому-то успел нож приставить к горлу», — написал один из очевидцев в местном паблике.

В пресс-службе ГУ МВД России по Удмуртии отметили, что прибывшие на место полицейские задержали мужчину. В результате инцидента пострадавших нет. При этом проникший в столовую через служебный вход мужчина не угрожал персоналу и ученикам, а просил о помощи. Его доставили в Республиканский наркологический диспансер.

