Полиция Лондона предъявила обвинения 21-летнему гражданину Украины Роману Лавриновичу предъявили обвинения в поджоге дома британского премьер-министра Кира Стармера, сообщают « Ведомости » со ссылкой на BBC.

Ему вменяются 3 эпизода поджога с угрозой для жизни, связанные с возгораниями в машинах и жилых домах.

8 мая был подожжен автомобиль, принадлежащий британскому премьеру, а 12 мая произошел пожар у входа в дом, где он раньше проживал.

Ранее в Краснодарском крае двое мужчин расправились с женщиной, поместили ее тело в ковер, а затем устроили пожар, чтобы скрыть улики.