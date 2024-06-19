Baza: в Москве силовики задержали ряд студентов и преподавателей МГМСУ

Несколько десятков человек, в том числе студенты и преподаватели, задержаны в Московском государственном медико-стоматологическом университете имени А. И. Евдокимова. По одной из версий, задержание провели из-за покупки экзамена учащимися, сообщает Baza .

По предварительным данным, в МВД доставили около 20 человек. Среди задержанных может быть преподаватель стоматологического факультета.

В задержании участвовало большое количество силовиков. Возможные фигуранты и свидетели будущего уголовного дела находятся в полиции. У них забрали смартфоны.

Среди задержанных двое студентов, которые якобы собирали деньги с однокурсников. Потом они передавали взятки преподавателям. Об этом узнали родители и написали заявление в полицию. Официальной информации о произошедшем пока не поступало.