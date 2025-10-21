Baza: режиссера Сергея Политика зарезали из-за замечания у его дома в Москве
Фото - © кинопоиск.ру
Российского режиссера и кинооператора Сергея Политика зарезали возле его дома в столице из-за замечания неизвестному мужчине. Полицейские разыскивают подозреваемого, сообщает Baza.
Инцидент произошел у подъезда многоэтажки на улице Сталеваров. Политик сделал замечание молодому парню из-за странного поведения. Слова режиссера привели его в ярость, после чего тот накинулся на 56-летнего оператора с ножом. От полученных ранений Политик скончался.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о причинении тяжких телесных повреждений, повлекших смерть.
В настоящее время правоохранительные органы разыскивают подозреваемого для его задержания.
