сегодня в 11:40

Baza: режиссера Сергея Политика зарезали из-за замечания у его дома в Москве

Российского режиссера и кинооператора Сергея Политика зарезали возле его дома в столице из-за замечания неизвестному мужчине. Полицейские разыскивают подозреваемого, сообщает Baza .

Инцидент произошел у подъезда многоэтажки на улице Сталеваров. Политик сделал замечание молодому парню из-за странного поведения. Слова режиссера привели его в ярость, после чего тот накинулся на 56-летнего оператора с ножом. От полученных ранений Политик скончался.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о причинении тяжких телесных повреждений, повлекших смерть.

В настоящее время правоохранительные органы разыскивают подозреваемого для его задержания.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.