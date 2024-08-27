Baza: помощник судьи убил человека с одного удара во время драки в Сочи

В Сочи помощника судьи подозревают в убийстве. Он так сильно ударил гостя на праздничном банкете, что тот оказался в больнице, сообщает Baza .

Инцидент произошел в ночь с 25 на 26 мая в одном из ресторанов Сочи во время празднования дня рождения сотрудника прокуратуры. На банкет пригласили помощника районного судьи Таймураза Б.

По словам очевидцев, в ходе праздника мужчина слишком много выпил и начал вести себя агрессивно. Один из гостей банкета, Эдгар Д., решил успокоить помощника судьи, но в итоге между мужчинами произошла драка.

В ходе потасовки Таймураз одним ударом повалил Эдгара. Он остался лежать на полу без сознания. Ему вызвали скорую помощь, а в это время помощник судьи успел уехать домой.

Пострадавший скончался в больнице. Экспертиза установила, что причиной его смерти стала аневризма. Родные Эдгара не знали о ее существовании. Также у погибшего была сломана челюсть.

СК возбудил уголовное дело и предъявил обвинение Таймуразу по статье 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

Защита помощника судьи утверждает, что в его действиях нет состава преступления, так как потерпевший умер из-за аневризмы, а не от удара. Родные погибшего опасаются, что из-за этого наказание обвиняемому могут смягчить.