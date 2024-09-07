Baza: многоуровневая парковка загорелась в Одинцове

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Крупный пожар наблюдается в районе подмосковного Одинцова, там вспыхнула многоуровневая парковка с машинами, сообщает Baza .

В инциденте пострадал как минимум один человек. На месте ЧП работают спасатели и пожарные.

На видео от очевидцев показано, что столб черного дыма видно за несколько километров. Он поднимается от здания.

Ранее лесной пожар потушили в Орехово-Зуевском округе. Площадь возгорания составила 3,5 га. Подозреваемые в поджоге найдены, ведется следствие.