Baza: координатора стенда выставки «Моя Россия» оштрафуют за дискредитацию ВС РФ

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Административный протокол составили на координатора стенда выставки «Моя Россия» за дискредитацию ВС РФ, сообщает Baza .

23 июня две женщины с выставки «Моя Россия», представлявшие стенды «Красноярский край» и «Севастополь», обратились в полицию. Они утверждали, что неизвестный парень на выставке отрицательно высказывался об СВО.

По словам женщин, парень говорил, что «хороший русский солдат — безногий русский солдат», и утверждал, что все добровольцы находятся на СВО «коррупционированно».

Полицейские установили личность обвиняемого. Им оказался 25-летний Антон И., который сам работал на выставке и отвечал за стенд Краснодарского края.

Антону грозит штраф до 50 тысяч рублей за дискредитацию ВС РФ.

Ранее житель Москвы получил штраф за напоминающие украинский флаг цвета волос. Привлечение внимание внешним видом расценили как негативное отношение к ВС РФ.