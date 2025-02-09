Baza: комментатор Скворцов попал в реанимацию после избиения в Новосибирске

Осведомленный источник рассказал, что спортивный комментатор Роман Скворцов попал в реанимацию одной из больниц Новосибирска не потому, что почувствовал себя плохо, а после жестокого избиения группой лиц, пишет Baza .

По неофициальной информации, вечером 8 февраля Скворцова избили вблизи одного из заведений на Красном проспекте. На данный момент известно, что группа из 7-8 человек отмечала рождение ребенка.

Был ли спортивный комментатор знаком с этой компанией или нет, непонятно. Но именно с ее частью около полуночи завязался конфликт, который в итоге перерос в избиение Скворцова.

В настоящее время врачи новосибирской больницы делают все, чтобы помочь знаменитому пациенту.

По словам комментатора Дмитрия Губерниева, Скворцов в сознании — его состояние удалось стабилизировать.