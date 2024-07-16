Baza: фура из Средней Азии везла мефедрон на 2 млрд рублей в Москву
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Партию мефедрона и его прекурсоров на 2 млрд руб. выявили на границе российские таможенники, сообщает Baza.
Запрещенные вещества везла фура. Она прибыла из Средней Азии и направлялась в московский логистический центр.
Наркотики, упакованные в маленькие железные банки, заранее были спрятаны среди одежды, бытовой химии и других товаров.
Всего таможенники нашли 650 кг мефедрона и 150 кг прекурсоров для его производства.
Возбуждено уголовное дело о контрабанде наркотических средств в особо крупном размере. Преступникам светит вплоть до пожизненного лишения свободы.
Ранее российские таможенники пресекли вывоз на территорию Украины военного оборудования. Граждане РФ и Грузии пытались переслать в Киев установки для сброса ракет военной авиацией.