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Baza: 200 москвичей эвакуировали из-за прорыва газа рядом с посольством КНР

Многоквартирный дом и больницу на Мосфильмовской улице в Москве эвакуировали из-за прорыва газа. Место происшествия находится неподалеку от посольства Китая, сообщает Baza .

Трубу с газом повредили сотрудники частной строительной компании, когда проводили ремонтные работы рядом с домом 31а. Людей, которые живут рядом с ним, а также работников поликлиники №209, заставили эвакуироваться. Всего здания покинули 200 жителей Москвы.

Утечку уже починили работники «МОСГАЗа». Энергоресурс продолжают исправно подавать.

Ранее взрыв бытового газа произошел в Кирсанове Тамбовской области. Произошло частичное обрушение одного подъезда. Погибли четыре человека.