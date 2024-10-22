Баттл-рэпер получил срок после слов о «превентивном ударе по беременной русской»

Участник рэп-баттла Ислам З., более известный как Рецидив, приговорен судом в Москве к 1 году и 8 месяцам лишения свободы за призывы к насильственным действиям, негативную оценку и негативное отношение к русским, сообщает столичная прокуратура . Молодой исполнитель привлек внимание правоохранителей после того, как прочитал строчку о «превентивном ударе по беременной русской».

По версии следствия, молодой человек огласил оскорбительное высказывание еще 18 ноября 2023 года. Тогда он участвовал в словесном поединке в одном из баров в проезде Якушкина.

Своими действиями З. хотел публично совершить действия, направленные на возбуждение ненависти и вражды, а также на унижение достоинства русских людей, заявили в надзорном ведомстве.

«Рецидива» признали виновным по пункту «а» части 2 статьи 282 Уголовного кодекса РФ (публичные действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства группы лиц по признакам пола, национальности, совершенные публично, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть «Интернет», с угрозой применения насилия).

Суд приговорил рэпера к 1 году и 8 месяцам лишения свободы. Отбывать наказание ему предстоит в колонии общего режима.

Приговор в законную силу не вступил, добавили в прокуратуре.