Бастрыкин намерен завести уголовное дело против судьи Мосгорсуда после ДТП

Руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил разрешение на возбуждение уголовного дела против судьи Мосгорсуда Дмитрий Гришина. Его обвиняют в совершении ДТП, в результате которого пострадали два человека, сообщает RT .

«По результатам проверки <...> в Высшую квалификационную коллегию судей направлено представление о даче согласия на возбуждение уголовного дела в отношении Гришина», — уточнили в Следкоме.

В апреле Гришин за рулем Land Rover Freelander 2 на трассе М-8 в сторону Москвы превысил допустимую скорость в 90 км/ч, двигаясь со скоростью 100 км/ч. Совершая обгон на пересечении с дорогой второстепенного значения, он выехал на полосу встречного движения, где влетел в Renault RS.

Вследствие данного ДТП водитель Renault RS и его жена получили серьезные травмы, классифицируемые как тяжкий вред здоровью. Сам же Гришин не пострадал.

До этого стало известно, что Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) одобрила возбуждение уголовных дел по фактам взяточничества в отношении группы из 5 судей, работавших в Ростове-на-Дону.

