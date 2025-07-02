Банда бабушек-тусовщиц похитила несколько бутылок водки в магазине в Кирове

Банда бабушек-тусовщиц похитила несколько бутылок водки в продуктовом магазине в Кирове. Их сняли камеры видеонаблюдения, сообщает Baza .

Женщины придумали целую схему воровства водки. Они пытались отвлечь сотрудников магазина приобретением молока, мороженого, смотрели резиновые тапки. Затем в один момент пробежали рядом со стойкой с водкой и поместили бутылки в сумки.

Также пенсионерки украли сыр, масло и мясо.

Ранее мошенники выманили богатого мужчину из белорусского Минска в Москву, купив ему билет на самолет. Затем обманом забрали у него сумки, набитые деньгами.