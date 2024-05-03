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Балицкий: ВСУ нанесли удар по пятиэтажке в Токмаке

Вооруженные силы Украины ударили по жилому дому в городе Токмак, под завалами могут находиться жильцы, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

«Киевские террористы нанесли очередной удар по пятиэтажному жилому дому в Токмаке», — написал он в своем Telegram-канале.

По предварительным данным, под завалами могут быть люди. На месте сейчас работают спасатели, добавил Балицкий.

Ранее Балицкий сообщал, что после обстрела ВСУ в конце апреля 11-этажного дома полностью были разрушены четыре квартиры. Ранения получили четыре человека.