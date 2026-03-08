сегодня в 14:09

Балицкий: от удара ВСУ по Васильевке погибла женщина

В ходе ночного налета беспилотников на Васильевку Запорожской области восемь человек получили травмы различной степени тяжести, а женщина 1960 года рождения погибла на месте от ранений. Об этом в своем Telegram-канале рассказал губернатор региона Евгений Балицкий.

По словам Балицкого, серьезно повреждены жилые дома на улице 40 лет Победы. В настоящее время там проводят мероприятия аварийно-спасательные подразделения.

Местные власти Васильевского округа поддерживают постоянный контакт с населением, а в пострадавших домах уже действует группа по оценке причиненного ущерба.

«Вопрос оказания помощи жителям, пострадавшим от обстрела, держу на личном контроле», — заявил Балицкий.

Ранее Балицкий показал кадры с места удара ВСУ по дому в Васильевке. На опубликованных кадрах были видны разрушения верхних этажей и пожар.

