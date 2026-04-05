Байкер упал на трассе в Москве, а его мотоцикл врезался в авто

В Москве произошло ДТП с мотоциклистом. Водитель упал с транспортного средства во время движения, а его «железный конь» угодил под автомобиль, сообщает Telegram-канал «ДТП и ЧП Москва и МО» .

Байкер ехал по Ленинградскому проспекту вместе с другим мотоциклистом. Внезапно он потерял контроль над своим «железным конем».

Мужчина упал с транспорта и прокатился по дороге несколько метров, после чего благополучно встал. После ЧП он несколько раз потер левую руку. Вероятно, байкер мог ее повредить.

Его мотоцикл тем временем улетел еще дальше и врезался в стоящий спереди автомобиль. Водитель легковушки почувствовал удар и вышел из салона. Судя по опубликованному видео, он вел себя довольно миролюбиво.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.